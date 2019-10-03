ERDOĞAN'IN AVUKATI, EMEKLİ AMİRALDEN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Emekli Amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Avukat Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Atilla Kıyat'ın, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir..." şeklinde paylaşımda bulunduğunu belirtti.