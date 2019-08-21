ERDOĞAN'IN ARKADAŞININ İNŞAAT PROJESİ MÜHÜRLENDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dün Bodrum’da durdurduğu projelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınıf arkadaşı olan Mesut Toprak’a ait. Bir zamanlar 16/9 projesi nedeniyle Erdoğan’ın ‘küstüm’ dediği Toprak’ın Four Seasons adlı projesinin yatırım d

Medyafaresi.com'un haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada toplam bin 611 konut ve 4 otelin yer aldığı 8 projenin durdurulduğunu duyurdu. Durdurulan projelerin içerisinde, Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşının da inşaatı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşı olan Mesut Toprak, Zeytinburnu'nda yükselen 16/9 adlı projeyi inşa ettikten sonra gündeme gelmişti. Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki toplayan 16/9 projesine tepkisini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan “Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.