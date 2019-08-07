ERDOĞAN'IN AİLESİ YÖNETİMDEN ÇEKİLSİN

Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AKP İl Başkanı Yamalı, "Erdoğan’ın ailesi yönetimden çekilmeli, yoksa gereğini yapacağız" dedi.

AKP’den istifa ederek yeni parti kurma sürecine giren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi medyada daha da görünür hâle gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sisteme yönelik eleştirilerini yüksek perdeden dile getirmeye devam eden Davutoğlu ekibi, parti içindeki "damat krizi" konusunda da ipuçları verdi.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Genel başkanınızın damadıyla nasıl rekabet edeceksiniz. En büyük sorun ailenin siyasette olması" tepkisini gösterdi.

DW Türkçe’den Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Yamalı, “parti içinde yozlaşma olduğundan” bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinin yönetimden çekilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir itiraz süreci başlattık ve Cumhurbaşkanından beklediğimiz reformların gerçekleşmemesi hâlinde bu işin gereğini yapacağız ve kendi yolumuzu çizeceğiz." dedi.