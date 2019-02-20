  • BIST 102.129
  • Altın 229,483
  • Dolar 5,3100
  • Euro 6,0196
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKadıköy'de yangın

Erdoğan'ı kızdıran sözler

»
Erdoğan'ı kızdıran sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 31 Mart Filistin, Gazze, Suriye, Arakan dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun.

31 Mart DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kast edenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır inşallah.

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat Kandil'den geliyor. Dörtlü çete, "Siz güneydoğuda doğuda beraber olacaksınız" diyor Kandil. Batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceksiniz diyorlar.

Ben halkıma milletime inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak oylarımızı konsolide etmeliyiz. AK Parti ve MHP kendi içlerinde oy zayiatına gitmemeli.

Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. CHP ile HDP arasında azami müşterekler olabilir fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadetle bulamazsınız.

CHP ve zillet ittifakının gündeminde bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var.
Milletimizin rızkını gasp eden fırsatçılara destek olmak var.

Önceki gün bir CHP milletvekili çıkmış petrol ve doğal gaz aramalarımızı eleştiriyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Rumların rahatsızlık duyması gayet doğal. Burada sorgulanması gereken CHP'nin hazımsızlığı. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

Elbetteki biz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı durdurmayacağız. İnşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.

Bilkent şehir hastanesinin resmi açılışını 14 Martta yapıyoruz.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSP, CHP'nin adaylarını tek tek alıyor19 Şubat 2019 Salı 14:44
  • Kılıçdaroğlu CHP'den DSP'ye geçen siyasetçiler için ne söyledi17 Şubat 2019 Pazar 11:45
  • Cumhur ittifakı'ndan 9 maddelik yol haritası17 Şubat 2019 Pazar 11:15
  • İstanbul’da durum kritik!16 Şubat 2019 Cumartesi 14:49
  • Erdoğan Bursa'da konuştu..15 Şubat 2019 Cuma 17:34
  • Hangi trafik çözüldü15 Şubat 2019 Cuma 14:59
  • Ağzını açan terörist oluyor15 Şubat 2019 Cuma 14:22
  • "Ortak kötü durumda oylar yüzde 35'e düştü"15 Şubat 2019 Cuma 11:57
  • "Korku ve endişe hata yaptırır"14 Şubat 2019 Perşembe 10:09
  • Bu adam iyice şaşırdı12 Şubat 2019 Salı 15:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim