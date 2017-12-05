Erdoğan'dan Zarrab Yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "ABD'deki dava 'cambaza bak cambaza' oyunudur. Bununla tek taşla pekçok kuş vurulmak istenmektedir" dedi.

İşte Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı konuşamadan satır başları:

Günlerce kamuoyunu ‘cumhurbaşkanının yakınları yurt dışındaki şirkete para gönderdi’ diyerek aldatan şahsın ipliğini pazara çıkardık. Buradan bir kez daha söylüyorum. Cumhurbaşkanının ve yakınının, bu tür dolandırıcılıklarla asla işi yoktur. Ve yurtdışına gönderilmiş herhangi bir paraları da söz konusu değildir.

Hepsi sahte olan kağıt parçalarında zaten bu iddiaları destekleyecek hiçbir bilgi bulunmuyor. Ana hıyanetin başındaki zata çağrımı tekrarlıyorum. Şayet iddiasını ispat edebilmiş olsaydı ben cumhurbaşkanlığı makamından ayrılacak, siyaseti bırakacaktım. Ortada bir para gönderme işi olmadığına göre, aynı onurlu haysiyetli ilkeli tavrı kendisinden bekliyorum.

Salı gününden bu yana CHP’nin başında durduğu her saati bu zatın gereğini yapmadığı zaman olarak kaydediyorum. Milletin gözüne baka baka ‘yüzde 40 alamazsam gereğini yaparım’ dediği ve bunun neredeyse yarısında kaldığı halde kılını kıpırdatmadığını da gayet iyi biliyoruz.

‘Uyuşturucu kullanımıyla ilgili Meclis araştırma önergesi verdik AK Partililer reddetti’ dedi. Halbuki bu önerge Meclis genel kurulunun 2 Kasım tarihindeki oturumunda AK Partili vekillerin desteğiyle kabul edilmiş, araştırma komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir.

ABD'deki dava cambaza bak cambaza oyunudur. Bununla tek taşla pekçok kuş vurulmak istenmektedir.

ABD'de ülkemizdeki 28 Şubat süreci benzeri bir süreç yaşanıyor. Bizim muhatabımız seçimle işbaşına gelmiş yönetimdir.