Erdoğan'dan yerli korona aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde önemli mesafe katedildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu, 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Projeleri yürüten kıymetli hocalarımız ve paydaş kuruluşlarımız da bugün aramızda.

Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız.

Tabii aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Hekimlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılan Favipiravir etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerecek şekilde sentezledik, ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük. Bunun yanında ilaç geliştirme alanında kendi özgün projelerimiz de devam ediyor.

Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarımıza gerekse bu süreçte sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyoruz, vereceğiz. Bu amaçla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde uçtan uca aşı ve ilaç geliştirilmesine imkan veren, büyük deney hayvanları laboratuvarı da dahil olmak üzere ileri seviye bir merkez kuruyoruz.

Laboratuvarın hizmete girmesiyle beraber Kovid-19 Platformu'yla başlayan birlikte çalışma ve üretme kültürünü, bundan sonraki projelerde de sürdürmüş olacağız. Milli teknoloji hamlemizi, yeni yatırımlar, yeni projelerle muhakkak devam ettireceğiz."