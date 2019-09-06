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ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA KIYAK!

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ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA KIYAK!
Cumhurbaşkanı kararı ile Baykar, Kanyon, Rönesans Holding, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) ve Asil Çelik'in gerçekleştirdiği toplam 13 milyar TL’lik bir dizi yatırıma devlet yardımı verildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan 1504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Baykar, Kanyon, Rönesans Holding, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) ve Asil Çelik'in gerçekleştirdiği toplam 13 milyar TL’lik bir dizi yatırıma devlet yardımı verildi. 
SABAH VE ATV’NİN SAHİBİNE DE YARDIM
Devlet yardımı alan diğer projeler ise şunlar:
Kalyon'un Ankara'daki yaklaşık 2 milyar TL'lik güneş paneli üretim tesisi. Kalyon AKP döneminde adını duyuran ve kamu ihalelerinin büyük bir bölümünü alan şirket. Sabah, ATV ve A Haber’in de içinde bulunduğu Turkuvaz Medya da Kalyon’a ait.
TAİ'nin Ankara'daki 1.427 milyar TL'lik rüzgar tüneli tesisi
Asil Çelik'in Bursa'daki 852 milyon TL'lik yüksek vasıflı çelik ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünler fabrikası.

 

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