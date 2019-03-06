  • BIST 104.573
  • Altın 222,539
  • Dolar 5,3800
  • Euro 6,0794
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

Erdoğan'dan tarım ve hayvancılık alanında önemli açıklama

»
Erdoğan'dan tarım ve hayvancılık alanında önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” Programı’nda konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Burada Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.

Tarım yapılan alanlarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz Aksi halde yazık olur. bu topraklar rastgele kullanılsın için değil. Tarım ise tarım için kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu millete ihanet ederiz.

258 ovamızı sit alanı ilan ettik. Bunu 300'e çıkartacağız.

Hiç kimsenin ne üreticimizin alın tersine ne de tüketicimizi sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz.

Ayrıntılar gelecek

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şemsiyeleri unutmayaın kuvvetli yağış geliyor06 Mart 2019 Çarşamba 10:58
  • Kuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!05 Mart 2019 Salı 17:29
  • "Sen önce çöplükleri temizle"05 Mart 2019 Salı 16:06
  • Pakistan Hindistan arasında ki gerilim sürüyor05 Mart 2019 Salı 15:58
  • "Tayyip Bey izin verirse Mansur Yavaşla televizyonda tartışmak isterim"05 Mart 2019 Salı 14:48
  • Ferit Şahenk 3. otelini sattı05 Mart 2019 Salı 14:22
  • Beklenen Marmara depreminde zaman daralıyor05 Mart 2019 Salı 13:48
  • Son dakika üniversite de yangın05 Mart 2019 Salı 13:16
  • Müslüm filinde bir kriz daha!!05 Mart 2019 Salı 12:47
  • "Türk ekonomisi gelişti"05 Mart 2019 Salı 11:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim