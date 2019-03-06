Erdoğan'dan tarım ve hayvancılık alanında önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” Programı’nda konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Burada Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.

Tarım yapılan alanlarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz Aksi halde yazık olur. bu topraklar rastgele kullanılsın için değil. Tarım ise tarım için kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu millete ihanet ederiz.

258 ovamızı sit alanı ilan ettik. Bunu 300'e çıkartacağız.

Hiç kimsenin ne üreticimizin alın tersine ne de tüketicimizi sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz.

Ayrıntılar gelecek