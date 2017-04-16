Erdoğan'dan son dakika çıklaması

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.3 oranında Evet; yüzde 48.6 oranında ise Hayır çıktı.

Referandum sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizleri TV ve radyo başında dinleyen değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün yapılan halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mİlletimiz bir kez daha farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitti. Hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir.

Resmi olmayan sonuçlar 25 milyon evet oyu, 1 milyon 300 bin farkla değişikliğin kabul edildiğini gösterdi. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının göstergesidir.

"TARİHİ BİR KARAR"

Bugün Türkiye 200 yıllık tartışma konusun olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Sıradan bir olay değildir. Zoru başardık, tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.

3 LİDERE TEŞŞEKÜR

18 maddeden oluşmasına rağmen köklü bir değişikliği ifade etmektedir. Büyükşehir belediye başkanı olduğumdan bu yana medyanın bana sorduğu sorulardan olmuştur. Başbakan olduğum dönemde de bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Zor bir süreç sonunda Türkiye 25 milyon evet oyu ile kararını vermiştir. Evet için çalışan AK Parti Genel başkanı Binali Yıldırım'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA TEŞEKKÜR