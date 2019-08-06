ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yaptı.

"Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir" diyen Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Eski dönemin kalıpları ile günümüzü değerlendirmek mümkün değil. Dünya diplomaside büyük bir dönüşümden geçiyor. Bireylerle şirketlerle toplumlarla beraber devletler de zamanın ruhunu iyi okuması politikalarını da buna göre belirlemesi gerekiyor. Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda aslında sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız.

Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden temel problemlere kalıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek kaybediyor. Ticaret savaşlarını da sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum.

Küresel güvenlikle görevli müesseseler artın bunu sağlayamıyor.

1 milyara yakın insan aç olarak yatağa girerken, bir tarafta israf hakim ise terör örgütlerine yönelik çifte standart giderek yaygınlaşıyorsa burada arızalı bir durum var demektir.

Vicdanı olmayanın ne ahlakı, ne kutsalı, ne ekseni ne de rotası olur. Biz kolay olanın değil zorun tarafındayız. Tribünlerden seyreden değil, hadiselerin için yer alan yönlendiren aktörler olmalıyız.

Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgesi için de insiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız.

NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OLASI HAREKAT

Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Türkiye'nin güvenliği NATO'nun ve tüm bölgemizin güvenliği demektir.

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIM SÜRECİ

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. S-400 konusunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli olarak görmüyoruz. Ülkemizi S-400 tercihine zorlayan, müttefiklerimizin anlaşmaz tavrıdır.

Trump'ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum.