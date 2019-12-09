Erdoğan'dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada ''Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor. Karşımızda susuyor.'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İslam medeniyetini hak ettiği seviyeye çıkarmanın sorumluğu bize yani Müslümanlara düşüyor.

Dünya nüfusunun dörtte birine sahip olan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı etkiye sahip değil.

1 milyar 700 milyon Müslümanın sorunlarına çözümler bulacak somut çalışmalar ortaya koymalıyız.

Çeşitli sebeplerle içine kapanan İslam ülkeleri imkanlarını heba ediyor.

Madem ki hepimiz kardeşiz öyleyse buna uygun davranmalıyız.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun temelinde Kudüs vardır. Maalesef Kudüs ve Filistin’deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor.

İsrail’in hak hukuk tanımaz tavrı bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine derinleştiriyor.

İsrail’in bu hoyratlığı batı ve üzülerek söylemeliyim kimi Arap ülkeleri tarafından teşvik ediliyor.

Bedeli ne olursa olsun, hakkın, hakikatin, mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz.

MACRON'A TEPKİ

Her biri proje ürünü olan dinimizin adını istismar eden terör örgütleri zulümlerin bahanesi olarak görülüyor.

Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor.

İslam kelime anlamı itibarıyla barış kelimesinden türemiştir.

Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor.

Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.