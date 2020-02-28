Erdoğan'dan Putin'e Net Yanıt

Fahrettin Altun açıklamasına göre Erdoğan ve Putin telefon ile görüşmüştü. Telefon görüşmesi sonucunda yüzyüze görüşme kararı aldılar.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah 10.15'te Putin ile görüştü. İdlib'deki saldırı ele alındı. Türkiye açısından ortaya çıkan milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanının eklendiği söylendi. Askerlerimizin kanının yerde kalmayacağı ifade edildi" dedi.

Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle;

Suriye'de yaşanan gelişmelerden birinci derecede Esed sorumludur.



Rusya saldırıları durdurma sorumluluğunu yerine getirmemiştir beklentimiz rejimin saldırılarını durdurması, engel olmasıdır.

Uluslararası hukuk referansı ile hareket ediyoruz. Tüm muhatapların da bu çerçevede hareket etmesini istiyoruz.

İdlib milli güvenlik meselesidir.

Mülteci sorununa yüz çevirmedik. Esed etnik temizlik, demografik mühendislik yapmaktadır.

Uçuşa yasak bölgenin uygulanması son derece hayati bir unsurdur.

Rusya ile İran'a sürecin garantörleri olarak sorumluluklarını hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz. Esed ile diyalog çağrısı yapan Türkiye'deki aktörleri de milletin vicdanına sevk ediyoruz