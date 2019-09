ERDOĞAN'DAN PARTİDE DEĞİŞİM SİNYALİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'de değişim açıklaması geldi.

SonDakika.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Her şehrimizde oranın en itibarlı en gayretli en birikimli isimlerini partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteği ile ayakta kalmıştır. Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız.

Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için daimi bir görevdir. İl ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye ve kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

Kongre sürecinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Her şehrimizde en itibarlı, en azimli ve dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Sizden partimizi ve davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenine çevirmenizi istiyorum.

CHP, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. Milletin safında yer almak varken CHP milli irade düşmanları ile yürümeyi yol edindi. CHP'nin ilkesizliği karşısında biz de AK Parti olarak MHP ile Yenikapı'da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı Türkiye'nin demokratikleşmesi için tarihi adımlar atmıştır. Cumhur İttifakı, büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.

Yeni yönetim sistemi ile milletimiz büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü artmış, millet egemenliği önündeki pek çok engel kaldırılmıştır. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Artık Cumhurbaşkanlığı Sisteminden geriye dönüş yoktur. Sorunların çoğu sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor. Bu sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız." dedi.