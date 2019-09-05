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ERDOĞAN'DAN NÜKLEER ÇIKIŞI!

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ERDOĞAN'DAN NÜKLEER ÇIKIŞI!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Sivas'taki Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda yaptığı "nükleer silah" açıklaması uluslararası basının gündemine bomba gibi düştü.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İngiliz Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda gelişmiş ülkeler arasında neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok" sözlerini dünyaya duyurdu.
Reuters haberinde, Türkiye’nin 1980 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ve hangi amaçla olursa olsun tüm nükleer ateşlemeleri yasaklayan 1996 tarihli Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı imzaladığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'nükleer' çıkışına yer veren yayın organları arasında Amerikan 'Bloomberg' televizyonu, İsrail merkezli İngilizce yayın yapan 'Times of Israel' gazetesi, ABD merkezli Newsweek dergisi de bulunuyor. Fransız haber ajansı AFP de Erdoğan’ın sözlerini dünyaya duyurdu.

 

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