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Erdoğan'dan Nobel Açıklaması

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Erdoğan'dan Nobel Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı: “10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna- Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır.” 

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