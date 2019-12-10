Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı: “10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna- Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır.”
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Erdoğan'dan Nobel Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." ifadelerini kullandı.
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