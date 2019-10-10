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ERDOĞAN’DAN MUHARREM İNCE YILMAZ ÖZDİL VE UĞUR DÜNDAR YORUMU!

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ERDOĞAN’DAN MUHARREM İNCE YILMAZ ÖZDİL VE UĞUR DÜNDAR YORUMU!
Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki olarak "Başka Türkiye yok. Dik dur eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye" diyen Yılmaz Özdil ve "Hepimiz devletin ve TSK'nın yanındayız" diyen Uğur Dündar'ın mesajları hakkında konuştu.

Erdoğan "Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur" yorumunda bulundu.Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; Sözcü yazarları Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve CHP’li Muharrem İnce’nin, Barış Pınarı Harekatı’na destek tweetleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

“BUNDAN ÇOK MUTLU OLURUM… BU, MİLLİ BİRLİK DURUMUDUR”

Erdoğan “Bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak? 82 milyondan kendini tecrit edecek, olsa olsa terör örgütleri olur. Siyasette de terör örgütlerine sırtını dayayanlar bu işin dışında olur.” dedi.

NE DEMİŞLERDİ?

Barış Pınarı Harekatı hakkında Trump’tan ve ABD’li diğer bazı isimlerden gelen tehdit mesajları sonrası, Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’dan Erdoğan’a destek gelmişti.

Yılmaz Özdil attığı tweette “Başka Türkiye yok… Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye” ifadesini kullanırken, Uğur Dündar ise, Twitter hesabından, Trump’ın tweetlerine işaret ederek “Bu tweet sağlıklı kafa yapısının ürünü olamaz. Türkiye’yi alenen tehdit eden bu adama gereken yanıtın en kısa sürede ve gereken sertlikte verileceğini düşünüyorum.. Hepimiz T.C.yönetiminin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başka Türkiye yok!” mesajını paylaşmıştı.

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CHP’li Muharrem İnce ise operasyonla ilgili attığı tweette “Trump'ın yaptığı açıklamalar hepimize karşı yapılmış açıklamalardır. Uluslararası ilişkilerde bu tür ilişki biçimlerine ve tehditlere yer yoktur. 10 bin km öteden gelip Irak'ı, Suriye'yi mahvettiniz. Tehdit etiğiniz ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir, haddinizi bilin!” ifadelerine yer vermişti.

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