  • BIST 114.738
  • Altın 173,544
  • Dolar 4,0452
  • Euro 4,9655
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Erdoğan'dan MİT'e Özel Teşekkür

»
Erdoğan'dan MİT'e Özel Teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a Afrin ve Kosova'daki FETÖ operasyonundaki başarıları nedeniyle özel teşekkür etmiş. Erdoğan'ın kabul ettiği heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı s

Olağan dışı bu görüşmenin ayrıntılarını Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, "Erdoğan MİT’e niye teşekkür etti?" başlıklı köşesinde kaleme aldı.

TEŞEKKÜRÜN 5 NEDENİ

"Erdoğan’ın özel teşekkürünün nedenleri şöyle sıralanıyor:
- Afrin operasyonunda Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan sivillerin zarar görmemesinde gösterilen başarı.
- Genelkurmay’la harekât boyunca yürütülen en üst düzey koordinasyon.
- Başta Rusya olmak üzere, sahadaki ülkelerdeki muhataplarla yürütülen arka kapı diplomasisi.
- Kamuoyuna yansımayan kriz süreçlerinde gösterilen refleks ve sonuç alıcı koordinasyon.
- ÖSO’nun eğitimi, sahadaki kontrolü, yönlendirilmesi ve ÖSO kaynaklı olası yol kazalarının önlenmesindeki başarı."

MİT'in 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bilmecesinin çözülmesinde en etkili rolü oynayan kurum olduğunu yazan, Çevikcan, yeniden yapılandırılan MİT'in operasyonel başarısının arttığına dikkat çekti.

Kosova'da 6 üst düzey FETÖ yetkilisinin Türkiye'ye getirilmesine değinen Çevikcan, “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” deniyor. FETÖ’nün, 15 Temmuz’dan sonraki yeni yapılanmasının kodlarının anlaşılabilmesini sağlayacak büyüklükte bir operasyondan söz ediliyor." ifadelerine yer verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Bu Nasıl Tek Adamlık?"05 Nisan 2018 Perşembe 13:24
  • 25 Ünlü Son Anda Vazgeçmiş!05 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • FETÖ'nün MİT Korkusu!05 Nisan 2018 Perşembe 11:07
  • Liderlerden Zirve Sonrası Açıklama04 Nisan 2018 Çarşamba 16:33
  • CHP'den Üyelere TSK Uyarısı04 Nisan 2018 Çarşamba 14:03
  • Ortak Basın Açıklaması04 Nisan 2018 Çarşamba 09:45
  • Son Başbakan Olmak İstiyor!04 Nisan 2018 Çarşamba 09:36
  • "Rezil Adamlar Şehit Evinin Yanından Geçemez"03 Nisan 2018 Salı 16:33
  • "Her Terörist Birer Mankurttur"03 Nisan 2018 Salı 11:41
  • Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv’den öğrenecek30 Mart 2018 Cuma 15:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim