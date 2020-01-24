ERDOĞAN’DAN MARKEL’E SIRÇALI SARAY AYNASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katıldı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ile miğfer hediye etti.

Açılışı töreninde ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel konuştu. Türk Alman Üniversitesi’nin 2013 yılında faaliyete geçtiğini belirten Merkel, şunları söyledi:

“Bugün çok etkileyici bir kampüs açılışı gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin örneği. Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor. Üniversitenin yönetimi Türk ve Alman sistemlerinin güçlü yönlerini barındırıyor Bu üniversite aynı zamanda ilişkimizi gelecekte daha da güçlendirecek ve buradan mezun olan öğrencilerin bilimde, ekonomide ve bürokraside sorumluluk taşıyan öğrenciler olacak.”

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Merkel’den sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “İnşallah bizler de diğer devlet üniversitesi olduğu gibi Türk-Alman Üniversitesi’ne de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için süratle gerekli adımları atacağız. Siyasi hayatından önce Sayın Şansölye’nin bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Üniversite inşasını üstlenen TOKİ’ye de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

EROĞAN’DAN MERKEL’E 4 BİN 345 LİRALIK HEDİYE

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel’e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ve zafer miğfer hediye etti.

Aynanın Topkap Sarayı’nda sergilenen Murassa Ayna’dan esinlenerek tasarlandığı, 24 ayar altın yaldız ve renkli cam baloncuklar kullanarak dekorlandığı öğrenildi. Sadece 1999 adet olarak üretilen ve Paşabahçe stoklarında kalmayan aynanın fiyatı 2 bin 395 lira..

El imalatı camdan üretilen, 24 ayar altın, yaldız ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlanan zafer miğfer ise 1950 liraya satılıyor.

AYNA HEDİYE ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Eski çağlardan itibaren aynalar gücün, zenginliğin ve soyluluğun simgesi olageldi. Kralların saraylarına devasa aynalar yaptırmaları da bunun bir yansımasıdır. Tarihçi Tolunay Sandıkçığlu'nun çalışmasına göre; ayna Osmanlı'da da bir erkeğin bir kadına verebileceği en güzel hediye olarak görülüyordu. Anlamı ise 'Sana alacak senden daha güzel bir hediye bulamadım' demekti.