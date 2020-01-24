  • BIST 122.142
  • Altın 300,429
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

ERDOĞAN’DAN MARKEL’E SIRÇALI SARAY AYNASI

»
ERDOĞAN’DAN MARKEL’E SIRÇALI SARAY AYNASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katıldı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ile miğfer hediye etti. 

Açılışı töreninde ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel konuştu. Türk Alman Üniversitesi’nin 2013 yılında faaliyete geçtiğini belirten Merkel, şunları söyledi:

“Bugün çok etkileyici bir kampüs açılışı gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin örneği. Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor. Üniversitenin yönetimi Türk ve Alman sistemlerinin güçlü yönlerini barındırıyor  Bu üniversite aynı zamanda ilişkimizi gelecekte daha da güçlendirecek ve buradan mezun olan öğrencilerin bilimde, ekonomide ve bürokraside sorumluluk taşıyan öğrenciler olacak.”

 

 

 

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Merkel’den sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da  “İnşallah bizler de diğer devlet üniversitesi olduğu gibi Türk-Alman Üniversitesi’ne de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için süratle gerekli adımları atacağız. Siyasi hayatından önce Sayın Şansölye’nin bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Üniversite inşasını üstlenen TOKİ’ye de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

EROĞAN’DAN MERKEL’E 4 BİN 345 LİRALIK HEDİYE

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel’e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ve zafer miğfer hediye etti.

Aynanın Topkap Sarayı’nda sergilenen Murassa Ayna’dan esinlenerek tasarlandığı, 24 ayar altın yaldız ve renkli cam baloncuklar kullanarak dekorlandığı öğrenildi. Sadece 1999 adet olarak üretilen ve Paşabahçe stoklarında kalmayan aynanın fiyatı 2 bin 395 lira..

El imalatı camdan üretilen, 24 ayar altın, yaldız ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlanan zafer miğfer ise 1950 liraya satılıyor.

AYNA HEDİYE ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Eski çağlardan itibaren aynalar gücün, zenginliğin ve soyluluğun simgesi olageldi. Kralların saraylarına devasa aynalar yaptırmaları da bunun bir yansımasıdır. Tarihçi Tolunay Sandıkçığlu'nun çalışmasına göre; ayna Osmanlı'da da bir erkeğin bir kadına verebileceği en güzel hediye olarak görülüyordu. Anlamı ise 'Sana alacak senden daha güzel bir hediye bulamadım' demekti.

 
 
 
 
Etiketler: , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • FETÖ'nün siyasi eli bulundu.23 Ocak 2020 Perşembe 10:59
  • Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Olacakmı?23 Ocak 2020 Perşembe 10:54
  • Enver Altaylı'nın CIA Detayı22 Ocak 2020 Çarşamba 11:47
  • Teknoloji Transferi Yok22 Ocak 2020 Çarşamba 11:44
  • Teknoloji Transferi Yok22 Ocak 2020 Çarşamba 11:44
  • Meclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor21 Ocak 2020 Salı 17:31
  • Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı ya CHP, ya İP21 Ocak 2020 Salı 11:11
  • Cumhurbaşkanı Mülteciler İçin Talimat Verdi21 Ocak 2020 Salı 11:06
  • ABD Kanal İstanbul'a Talip Oldu20 Ocak 2020 Pazartesi 11:47
  • Albayrak'tan Cumhuriyet gazetesinin 'Damat işi biliyor' haberine yanıt20 Ocak 2020 Pazartesi 11:43
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim