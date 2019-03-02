Erdoğan'dan krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon mitinginde konuştu. Son dönemde yaşanan Hindistan Paskistan arasında ki krizide değinen Erdoğan "Pakistan bizim kardeşimizdir" sözlerinde bulundu.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: Önceki gün uçak krizinden sonra Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ile görüştüm. Gerilimi nasıl düşürebileceğimizi istişare ettik. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Türkiye de ne zaman dara düşse, ne zaman sıkışsa, deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan'ın hep yanında olduk. Ülkemizin hem Pakistan ile hem Hindistan ile çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin müstesna konumunu takdir ediyor. Biz de kendilerine tansiyonun düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları pilotu salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistan'ın da bu adıma mukabelede bulunmalarıdır. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.

Şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri İHA'yı yaptı mı? Yaptı. SİHA'yı yaptı mı? Yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik. Nereden nereye... Göreve geldiğimizde biz savunma sanayinde yüzde 25'i yapıyorduk. Şimdi yüzde 70'i üretir hale geldik. Ve şu anda 2.5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunun dışında ihracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi 170 milyar dolara dayandık.