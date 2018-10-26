Erdoğan'dan kritik mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verirken, "Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak kabul edilmelidir" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ana muhalefet partisi önce seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı. Sonuçları kabullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada kabinemizi kurduk. Yeni yönetim sistemini çalıştırmaya başladık. Hem içeride hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların hazırlıkları içine girdik.

"ATEŞE ODUN TAŞIDILAR"

Hiçbir rasyonel sebebi olmayan bir kur saldırısı başladı. Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını, faizlerin artışı ve enflasyonun yükselişi takip etti. Ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşi söndürme gayretine destek vermek yerine adeta ateşe odun taşıdılar. Sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri... Terör örgütleriyle diz çöktürmeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık..

Ve bu saldırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına almaya başardık. Her şeyde bir hayır vardır. Cari açığı düşürmeye ve tasarrufları artırmaya yönelik yapısal reformumuzu hızlandırmış olduk.

Nasıl bugün birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha iyi yerdeyse ekonomimiz daha ileri bir seviyeye ulaşmış durumda. Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Piyasadaki nakit sıkıntısının, kredi kanallarının daraldığını, üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerin yaşandığını da biliyoruz. Hepsiyle ilgili hazırlıklarımız, planlarımız var.

Herkesten sabır istiyoruz. Bu dönemde tüm kesimlerin kendi kaynaklarını daha etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok ama çok önemlidir. Darbe girişiminin ertesi günü bile üretimin başında olan milletimizden bugün de aynı dirayetli ve milli tavrı göstermesini bekliyoruz. Fevkalade dönemler, tedbirler ve onunla birlikte fedakârlıklar gerektirir. Devletiyle, milletiyle fedakarlığımızı yaptık ve bu sürecin üstesinden geldik. İnşallah bundan sonra işimiz daha da kolay olacaktır.

Bugün de yarın da her ne yapacaksak yine milletimizle birlikte yapacağız. Sizlerden vatandaşlarımıza bu durumu anlatmanızı özellikle istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflerimize ulaşamayız. Bu mesele sadece bir seçim meselesi değildir. Bu bir beka meselesidir, 2023 hedeflerimiz meselesidir.

Partimiz hiçbir zaman ‘ben’ diyenlerin partisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü bizim kitabımızda ‘ben’ yoktur ‘biz’ vardır. Tıpkı Yunus gibi; ‘Ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm’ mesele bu. Biz AK Parti’nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke ayaktaysa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye’nin başına bir hal gelirse AK Parti olsa ne olur olmasa ne olur? Onun için ülkemize sahip çıkacağız.

Buradan tekrar ifade ediyorum ki; Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır.

Türkiye ekonomiyi silah, kur, faiz; bu mermilerin karşısında, bunları kullanan çevreler tarafından hedeflerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken biz tarihi başarılara yine imza atmayı sürdüreceğiz.

İdlib’de büyük bir felaketin önüne tüm dünyanın takdirini kazanan bir gayretle geçmeye başardık. Bazıları soruyor dış politika… İşte buyur dış politika.

“İŞTE BU DİPLOMASİ ZAFERİDİR”

Buraya durup dururken gelmedik. Belli gayretleri ortaya koyarak geldik. İşte bu diplomasi zaferidir. Bunu böyle başardık. Bizim tek bir amacımız vardır, bölgedeki krize Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde her kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir demokratik siyasi bir çözümün bulunmasıdır. Ülkemizde yaşayan 3,5 milyon Suriyeli, 500 bin Iraklı bütün bu kardeşlerimizin geleceklerini kendi vatanlarında görmelerini temin edebiliriz.

Kimseyi zorla, ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz. Böyle bir tavır, ne kültürümüze, ne medeniyetimize ne de ahlakımıza sığar.

Ha ana muhalefet partisinin başındaki zatın ve çevresindekilerin vicdanına, ahlaki anlayışına sığabilir. O bizi ilgilendirmiyor, biz kendimizden mesulüz. Onların sırtında yumurta küfesi yok, boş bir küfeyle dolaşıyorlar. Ama bizde var. Biz adımlarımızı atacağız.

Şimdi sırada Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve bu bölgenin gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizin hayat alanı haline getirilmesi vardır.

ABD, Münbiç konusundaki vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüşmüştür. Er veya geç arzu ettiğimiz noktada çözüleceğine inanıyoruz. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep’te birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Fırat’ın doğusunda Türkiye tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimsenin de sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz. Zaten terör koridorunu dağıtmış vaziyetteyiz. Ama yeniden oluşumlar bizim açımızdan kabul edilemezdir. Oralar bizim kırmızı çizgimizdir.

DEAŞ’ın bölgede yapılan operasyonlar için bir bahane olarak kullanıldığı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala ülkemizi tehdit eden terör örgütüne verilen desteği meşrulaştırma gayretine devam ediliyor. Biz DEAŞ adına sahaya sürülen çapulcuların kim tarafından korunduğunu, silahlandırıldığını çok iyi biliyoruz. Bölgeye getirilen 19 bin TIR ve kargo dolusu silahın DEAŞ ile alakalı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Rejim ile terör örgütü arasında yaşanan kavganın, petrol sahalarını kontrol kavgasıydı.

Daha bildiğimiz pek çok şey var. bir kez daha ifade ediyorum. Bizim kimseyle kavga etmek hele hele fiili çatışmaya girme hevesimiz yoktur. Tek gayemiz, ülkemize yönelen tehdidi kaynağında, kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır.

Müttefiklerimize, dostlarımıza diyoruz ki; gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulur. Terör örgütüyle birlikte yürünen bir yolun sonu kimse için hayırlı bir yere çıkmaz. Bu terör örgütü PKK’dır. Onun yan kolları YPG ve öbür tarafta bildiğiniz gibi PYD’dir. Türkiye gibi bir ülkeyi eli kanlı, mazisi karanlık, mensupları şaibeli bir örgüte feda etmek akıl karı değildir. bu çağrımızın yavaş yavaş muhataplarımıza makes bulmaya başladığını görüyoruz. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir. Ülkemize yöneltilen son silahla yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

2 Ekim tarihinde İstanbul’da bizi çok üzen, dehşete düşüren ve tedirgin eden vahşi bir cinayet işlendi. Ölen de öldürenler de bizim vatandaşlarımız olmamakla birlikte hem olayın ülkemiz sınırları içinde gerçekleşmiş olması, hem vicdani ve insani sorumluluklarımız bizi bu meseleyle yakından ilgilendirmeye zorladı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türk vatandaşı bir hanımefendiyle yapacağı bir evliliğin resmi işlemler için gittiği ülkesinin başkonsolosluğundan bir daha çıkmadı.

Suudi yetkililerinden oralardan da yapılan açıklamalar ayrıca farklı bir endişeye sevk etti. O da neydi? Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi. Bu açıklamalar tabi çok komikti. Cemal Kaşıkçı gibi bir insan konsolosluktan çıkacak da nişanlısını almayacak? Bunun izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyetiyle uyuşmaz. Tabi bunlar bizim de mesuliyetimizi daha da artırdı.

Tabi bu arada emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmalarında mesele büyük ölçüde aydınlandı. Bakıyorsunuz suudi önemli bir yetkili şu ifadeyi de kullanıyor. Diyoruz ki, öldürüldüğü ayan beyan ortada da nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. Buradan çıktı diyorsunuz, çıktıysa biz de diyoruz ki ispat. Bu da yok. Kaldı ki 15 + 3. 18 kişi. En sonunda 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bunu tabi ben bizzat öğrendim, dinledim. Tabi şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim bunu açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece o zaman Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz.

"15 KİŞİYE TALİMATI VEREN KİM"

Orijinallerini vermemek suretiyle zaten verdik veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan’a da verdik. Onlar bunu gördüğü zaman, hepsi şaşırıyorlar. Kullandıkları ifadeler çok çok enteresan. Çünkü mesele sıradan bir mesele değil. Aslında fail belli. Ha şimdi buradan bir şey daha çıkıyor ortaya. Peki bu talimatı veren kim? Bu 15+3. 15 kişinin Türkiye’ye gelmesi talimatını veren kim?

"ELİMİZDE BAŞKA BİLGİLER VAR"

Cuma günü buraya yerleşenler, ardından Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece bu gelenler kimlerin talimatıyla geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. Tabi elimizde başka bilgi belge yok değil var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı’yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak.

"SUUDİ BAŞSAVCI PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK"

Pazar günü başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar, İstanbul’da başsavcımızla bir araya gelecekler. Bu görüşmelerde bakalım ne gibi bir kanaat hasıl olacak, bunu da göreceğiz. Bütün mesele o son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bunu sıradan birisi açıklamıyor. Dışişleri bakanı açıklıyor. Peki kim o? Onu bildiğine göre onu da bileceksin. Böyle bir açıklama yapmadım diyor. Yahu her yere düştü bu. Ağzından kaçırır şöyle olur böyle olur, bunu söylediniz. Ama her şeyden öte o da bir kenara, 15 kişiyi Türkiye’ye gönderen kim? Şu anda bunlar tutuklu.

“O ZAMAN BİZE TESLİM EDİN, BİZ YARGILAYALIM”

Bunda kararlıysanız, bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız bu işbirliğimizin ortak noktası 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız olay İstanbul’da vuku bulmuştur. O zaman bize teslim edin, biz yargılayalım. Ve bunu yetkililerine de aynı şekilde ilettik. Türkiye’nin gösterdiği ahlaki ve insani duruş başta maktulün ailesi, nişanlısı, sevenleri olmak üzere tüm dünya tarafından takdirle karşılamıştır.

“KENDİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN RESMİ BİLGİLERİNE İTİBAR ETMİYOR”

Böyle bir manzara karşısında bu ülkenin ana muhalefet partisinin başındaki zatın takındığı tavır ise gerçekten içler acısıdır. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi bilgilerine itibar etmiyor. Ne yapıyor? Türkiye’yi töhmet altında bırakmak isteyen kesimlerin propagandalarına borazanlık yapıyor. CHP genel başkanının vahşi bir cinayet meselesine dahi böylesine çarpık bir şekilde yaklaşmasını doğrusu beklemiyordum. Ama bu da oldu.

“LAFI DÖNDÜRÜP DOLAŞTIRIP PARAYA GETİRİYOR”

Günler haftalar aylar geçtikçe Bay Kemal, çırılçıplak bu siyasette milletin önüne çıkacaktır. Tabi ki söyledikleri kendisinin ne hukuktan, ne kurallardan, ne usullerden haberinin olmadığını açıkça gösteriyor. Lafı döndürüp dolaştırıp paraya getiriyor. Bu kişinin her şeye rant penceresinden para gözünden baktığı anlaşılıyor.

Biz meseleye insan onuru, hayat hakkı, masum bir kişinin hunharca katli diye bakıyoruz. Bu kişinin aklı fikri parada. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin.

“ANA MUHALEFETİN YAPTIĞI İŞ TROLLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

Dünyaya para gözüyle bakan başka siyasetçiler de var. Hiç değilse onlar bunu böylesine rezilce yapmıyor. Herkesin üzerini örtülmesini beklediği cinayeti, adeta kördüğüm çözer gibi sabırla, herkesi kendine hayran bırakan bir özenle aydınlatan Türkiye’ye bu iftirayı ana muhalefetten önce cinayetin zanlıları atmaya başladı. Anlaşılan o ki, bu zanlıların sadece sosyal medyada da değil bizim siyaset içinde de trolleri, trol çiftliği var. Ana muhalefetin yaptığı iş trollükten başka bir şey değildir. karşımızdaki kişi ana muhalefet partisinin genel başkanı. Milletimize özellikle karşı olan sorumluluklarımız bizi bu cevapları vermeye mecbur bırakıyor. Yine de tükettiğimiz nefese acımıyor değiliz.

YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI

Mahalli idari yerel seçimler için hazırlıklarımız sürüyor. YSK’nın takvimini beklemeden, bir takım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi. Yeni isimlerle ilgili çalışmaları da belirleyeceğiz.

Şunu unutmayalım. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Mahalli seçimlerde şüphesiz ki aday tespitleri çok önemli. Bunun yanında belediye meclis üyeleri isim isim çok önemli. İl genel meclis üyeleri isim isim çok önemli. Aday belirlemeden seçim kampanyasına kadar her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor. Biliyorsunuz cumhur ittifakına olan bağlılığımızı sürdürmekle birlikte, 2019 martıyla ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı bir tarafa bıraktık. MHP ile ülke meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek. Tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla milletimizin karşısına çıkacağız.

“ÇOK BÜYÜK PROJELERE SAHİBİZ”

Gerek yerel, gerekse ülke genelinde devam eden veya başlayacak olan çok büyük projelere sahibiz. Mesela Pazartesi günü İstanbul’da dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi gelecek birçok liderler, hükümet başkanlarıyla bu açılışı gerçekleştireceğiz. Çanakkale 1915 köprüsü devam ediyor, barajlar devam ediyor, Akkuyu nükleer santrali devam ediyor, şehir hastanelerimiz devam ediyor.

“ONUNLA KÜLAHLARI DEĞİŞTİRİRİZ”

Her bir şehrimizi geleceğe taşıyacak altyapı, üst yapı faaliyetleriyle sosyal belediyecilik projeleriyle milletimizin karşısına çıkacağız. Kim ki bu asli misyonunu unutup, partimizi kendi heveslerinin amacı haline dönüştürmeye çalışırsa açık konuşuyorum. Onunla külahları değiştiririz. Bu konudaki hassasiyetlerimiz ileri derecede. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin. Bizi de yormasınlar. Aday adayı olmasın ‘bana müsaade’ desin ve kenara çekilsin. Ve yeni isimlerle yolumuza devam edelim. Herhalde de bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Partimizin AK olan o isminin güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok. AK Parti kapısından içeri gurur, kibir, fitne, fesat, hizipçilik, bencillik, haram, yalan kesinlikle girilemeyecek bir partidir.

Unutmayınız, milletimiz bizim kara karşımız, endamımız, hoş sohbetimiz için değil; yaptığımız, yapacağımız hizmetler için bu görevlere getiriyor. Bu görevi unutup, kerameti kendinden veya kendinde görmeye başlayanlar eninde sonunda bu milletin tokadını yemeye mahkumdur.

Ülkemizde, bu ara Karadeniz’de bir şeyi vurgulamak istiyorum. Hatırlarsanız 2002’de yola çıkarken enflasyonla ilgili bir açıklamam vardı. Hiçbir zaman halkımızı biz enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Bütün zamlar, şunlar bunlar devletin yapacağı… Bunu yaparken hep biz enflasyonun üzerinde zam yapmışızdır, ürünlere aynı şekilde. O günden bugüne de böyle geldik.

Şimdi zaman zaman kusura bakmasınlar, gerek teşkilatımız, gerek milletvekili arkadaşlarımız bakanlarımıza baskı oluşturma yoluna gidiyorlar. Beklenenin, olması gerekenin üstünde bazı taleplerle geliyorlar. Arkadaşlar biz devlet yönetiyoruz. Ve devletimizi yönetirken bazı hassasiyetlere de bir defa dikkat etmemiz lazım.

Şimdi işte gündemimizde bir fındık meselesi var. büyük önem taşıyor. Ben de o bölgenin insanıyım. Gerçi Rize’de artık fındık yok ayrı mesele de, samsun ordu Trabzon düzce vesaire buralarda fındık var. ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatı var. bunun için fındık üreticilerimizi de desteklemeye büyük önem verdik.

İktidarlarımız döneminde, şimdi adil olacağız. Başımızı iki elimizin arasına alacağız. Bu malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil; vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğine bakarak değerlendirmeleri yapmamız lazım. Biz bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Tabi fındık üreticisi de dahil. Sağ olsun milletvekilli arkadaşlarımız da dahil kimse bunun farkında değil. Sadece onlar hemen orada meydanda toplanalım, bağıralım çağıralım, milleti aldatıp seçimlere giderken de bir şeyler yapalım. Bunu düşünüyorlar.

Ben aklı selim ile hareket ettiğine inandığım milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine, müdahale alımı yoluna gittik biz. Bu şekilde 10 ila 1,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine TMO’yu son anda biz dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alavereciler var. Onlar geliyor benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp elinden mahsulü alıyor.

Şimdi TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 kilodan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. TMO’nun stoklarına geliyorum şimdi bu stoklardan da 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Bu müjdeyi fındık üreticilerimize, ihracatçılarımıza buradan ilk defa açıklamış oluyorum.