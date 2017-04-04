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Erdoğan'dan kimyasal katliama sert tepki

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Erdoğan'dan kimyasal katliama sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'deki insanlık dışı saldırılar kabul edilemez. Astana sürecindeki emekleri heba etme riski taşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak, dün St. Petersburg’da metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı Putin'in şahsında tüm Rus halkına taziyelerini iletti.

Görüşme vesilesiyle bu sabah İdlib’te sivillere yönelik bir saldırıda kimyasal silah kullanıldığına da değinen Erdoğan, bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti. Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini vurguladı.

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