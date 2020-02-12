ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap veriyor.

Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hakkında yaptığı açıklamalarına görüntülü cevap veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz milletimizle gönül bağı yaparken maalesef birileri içeride sürekli fitne çıkarmanın, kafaları bulandırmanın peşinde. Açık söylüyorum. Bunun adı tetikçiliktir, alçaklıktır. Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri anamuhalefet ve onun başındaki zat.

FETÖ'nün en önemlisi siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir.

Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilincindeyiz. Artık herkes sadece saldırı alanında değil her yerde bedel ödeyeceğini bilmeli.

SİYASETÇİNİN GÖREVİ TETİKÇİLİĞE SOYUNMAK DEĞİL

Eğer Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer. Unutulmamalıdır ki Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beka mücadelesidir. Suriye güvende olacak ki biz de kendi evimizde güvende olalım. Hala Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler var.

Biz milletimizle gönül bağı yaparken maalesef birileri içeride sürekli fitne çıkarmanın, kafaları bulandırmanın peşinde. Açık söylüyorum. Bunun adı tetikçiliktir, alçaklıktır. Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri ana muhalefet ve onun başındaki zat.

Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün en önemlisi siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir.

BU YAPIYI SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDEN VE O MGK KARARININ ALTINDA İMZASI OLAN BENİM

FETÖ'yü temsil eden kişi ve kuruluşların şahsımıza ve partimize başlattığı saldırılara herkes şahittir. Bu yapıyı suç örgütü ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Sayın Baykal'ın başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir.

CHP ise FETÖ hukuk tarafından terör örgütü olarak tanımladığı halde ısrarla bu yapının safında yer almıştır. FETÖ'nün MİT müsteşarına yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının örneğidir.

Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadele konusunda attığımız her adımda karşımızda yer almıştır.