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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık dava
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi
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