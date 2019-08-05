ERDOĞAN'DAN KAMU ÇALIŞANLARINA MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun."



Kaynak: DHA