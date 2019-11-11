ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER!

'Bugün Fidan Yarın Nefes' programının Ankara ayağına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'temel atmama töreni' yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. O benim prensibim, o ayrı. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katılarak fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara’da fidan dikti.

Törende halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde ise geçtiğimiz günlerde ‘temel atmama töreni’ yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

İmamoğlu’na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Neymiş efendim temel atmama töreniymiş bunların tıyneti bu, anlayışı bu bunlar halka hizmet nedir bilmezler” dedi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNDEN SATIR BAŞLARI:

Hizmet bir vizyon işidir. Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar.

Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. O benim prensibim, o ayrı. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar. Şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokağa döküldü. Aslında bu yaklaşımın adı İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir.

İstanbul’un ne olduğunu, nereden geldiğini, bugün nerede durduğunu, gelecekte nereye gittiğini bilmeyen bir zihniyetin yapılan ve yapılmak istenen işleri anlamasını beklemek beyhudedir.

Milletimiz bütün bunları görüyor takip ediyor. Zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti saati geldiğinde hepsinin hesabını birer birer soracaktır

Ankara da böyle değil miydi? Aynı şekilde sıkıntılar diz boyuydu, Melih Bey ile birlikte bu adımlar atıldı, Ankara bir değişimi dönüşümü yaşadı. AK Parti deyince akla hizmet gelir.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da temel atma değil israflara karşı “Temel atmama” töreni yapacağını açıklamış ve 1.5 milyar TL'lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti.

İmamoğlu, AKP döneminde yapımına karar verilen 1.5 milyar TL'lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptaline ilişkin “İstanbul Master Planı'nda Eyüpsultan sınırları içinde Kâğıthane’nin yakınında bulunan önemli iki ilçenin ve çevresinin atık suyunun buraya yönlendirilmesi ile beraber yapılması planlanan arıtma tesisine ihtiyaç yok. Raporun birinci başlığı bu. İkincisi; Haliç’in korunması prensibi ile atık su deşarjı arıtılmış dahi olsa Haliç’e verilmemelidir, engellenmelidir diye net olarak bir tarif var” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da temel atma değil israflara karşı “Temel atmama” töreni yapmıştı.