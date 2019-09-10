  • BIST 100.991
  • Altın 277,165
  • Dolar 5,7640
  • Euro 6,3646
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!

»
ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi.
"ELBETTE Kİ KATILACAĞIZ"
İmamoğlu, 'Ankara'ya gidecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız." yanıtını verdi.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • JENNİFER LOPEZ, HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNCE PROTESTO EDİLDİ!10 Eylül 2019 Salı 12:11
  • ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!10 Eylül 2019 Salı 12:01
  • TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!10 Eylül 2019 Salı 11:52
  • ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!10 Eylül 2019 Salı 11:42
  • YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!10 Eylül 2019 Salı 11:27
  • BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?10 Eylül 2019 Salı 11:17
  • BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN, BÜLENT ARINÇ'A SERT ÇIKIŞ!10 Eylül 2019 Salı 11:10
  • AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!10 Eylül 2019 Salı 11:07
  • ERDOĞAN'A SUİKAST TİMİNE MÜHİMMAT VEREN ASKER YAKALANDI!10 Eylül 2019 Salı 11:02
  • AYDIN DOĞAN'DAN BANKA HAMLESİ!10 Eylül 2019 Salı 10:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim