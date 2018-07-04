  • BIST 96.588
  • Altın 188,192
  • Dolar 4,6743
  • Euro 5,4457
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAEylül cinayetinde flaş gelişme!

Erdoğan'dan idam yanıtı

»
Erdoğan'dan idam yanıtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’ya giderken Tarabya Köşkü çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etti. Erdoğan, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir kadına “yavaş yavaş” yanıtını verdi

Eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na hareket eden Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi.

“Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, “Allah sizi düşmanlardan korusun“ sözlerine de “Amin” diyerek karşılık verdi. Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüz binlerce vatandaş akın etti!03 Temmuz 2018 Salı 09:25
  • Habertürk'te Neler Oluyor?03 Temmuz 2018 Salı 09:17
  • Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı03 Temmuz 2018 Salı 08:59
  • Küçük Leyla toprağa verildi03 Temmuz 2018 Salı 08:46
  • Survivor kameramanı Alper Baycın'ın cenazesi Antalya'ya getirildi02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32
  • Mersin'de feci kaza: 3 ölü02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:14
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 68 gözaltı02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:58
  • Habertürk Yayın Hayatına Son Verebilir02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:47
  • FETÖ'nün Kilit İsmiydi Ölü Bulundu!02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:22
  • Bir kayıp çocuk haberi daha02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim