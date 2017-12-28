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Erdoğan'dan Güle KHK Sitemi!

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Erdoğan'dan Güle KHK Sitemi!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışmaya, “Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” sözleriyle son noktayı koydu. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı için

“(KHK tartışması) Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar.

 

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