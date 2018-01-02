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Erdoğan'dan Gül Hamlesi

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Erdoğan'dan Gül Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK maddesine eleştirisi için “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, sivillere yargı muafiyeti düzenlemesine yönelik sözlerini değerlendiren ve "Geçmiş cumhurbaşkanımızın muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir."

KHK metnine yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bugüne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. " dedi.

Erdoğan'a sivillere yargi muhafiyeti düzenlemesine yönelik "yanlış yorumlanabilir " eleştirileri de hatırlatıldı. "Yanlış yorumlama olursa gereken müdahale yapılır" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ilerde yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento, gereği neyse yapar elbet. "

28 şubat davasının da sorulduğu Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak bana düşen nedir? Sadece izlemektir, meselenin takibidir ve ‘gereği neyse bunu yargı yapar‘ demektir. " dedi. 

Cumhurbaşkani'nın gündeminde ABD'nin Kudüs kararının ardından yaşanan gelişmeler de vardı. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıması halinde bunun AB ülkelerini de tetikleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yakın bir zamada Fransa ve Vatikan'ı ziyaret edebileceğini söyledi.

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