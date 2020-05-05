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Erdoğan'dan Gençlere Geceyarısı YKS Mesajı

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Erdoğan'dan Gençlere Geceyarısı YKS Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere seslenerek, "YKS 2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek." dedi.

 Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var. YKS 2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek. Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz. Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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