Erdoğan'dan flaş kabine mesajı!

24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti grubunda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı, yeni döneme geçişin detaylarını açıkladı. Pazartesi günü gerçekleşecek yemin törenine yurt dışından 22 ülke lideri gelecek, ilk kabine toplantısı Cuma günü yapılacak.

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında kürsüye çıktı.

Cumhurbaşkanı, Pazartesi günü gerçekleşecek yemin törenine 22 cumhurbaşkanının katılacağı bilgisini verdi. Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sının da yayınlanacağını belirten Erdoğan, akşam saat 21.00'da kabinenin açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, kabinede meclisten isimlerin de olabileceğini aktardı.

Erdoğan, "Muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak" ifadesini kullandı.

İlk kabine toplantısı ise, haftaya Cuma günü yapılacak. Öncesinde Hacı Bayram Camii'nde dua edilecek.

Erdoğan, Salı günü ise ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağını söyledi.

SEÇİM SONUCUNUN VERDİĞİ MESAJ

Genel seçimlerde yüzde 42 oy alındığını hatırlatan Erdoğan, hedeflerin gerisinde kalınmasının daha çok çalışma mesajı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki tablo şudur, Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz en yakın rakibimizin 11 milyon önünde oy vermiştir. Milletvekilliği seçiminde ise AK Parti yine birinci çıksa da yüzde 42'de kalmıştır. Milletin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bize yorgun yakıştırmasını yapanların, bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberi yok" ifadesini kullandı.

181 BİN KİŞİYE PASAPORT TAHDİDİ KALKIYOR

Erdoğan, "FETÖ gerçek militanlarını gizlemek için çok sayıda insanı kalkan olarak kullanmıştır. FETÖ davaları nedeniyle pasaport alamayan mahkumların yakınları için konulan yasak kalkıyor, 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi birkaç gün içinde kaldırılacaktır" diye konuştu.

CHP'YE HDP ÇAĞRISI

Kandil ve Sincar'da terör yuvaları kurutuluncaya kadar operasyonların süreceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü, sahada köşeye sıkıştıkça sivillere yönelik vahşetle alan açmaya çalışıyor. CHP'yi terör örgütü güdümündeki partiyle ilişkilerini gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyorum" dedi.

YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ

AK Parti grup toplantısında ilk söz alan isim Başbakan Binali Yıldırım oldu. Parlamenter sistemin son başbakanı olan Yıldırım, konuşmasının sonunda Erdoğan'a seslenerek "Hakkınızı helal edin" dedi.