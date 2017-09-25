Erdoğan'dan flaş açıklamalar!.. 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (K.Irak'taki refedandum): Buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (K.Irak'taki refedandum): Buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Sonucuna bakmaksızın yok hükmünde sayıyoruz. Kimse bizden sınırlarımızın hemen yanında yeni bir kriz ve çatışma alanı oluşmasını bekleyemez. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız. Silopi'de şu an silahlı kuvvetler boşuna gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Bundan sonra Kuzey Irak yerel yönetimi bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya satacak. Bir gece ansızın gelebiliriz.