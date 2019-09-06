Medyafaresi.com'un haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlardan oluşan heyetin, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile yapılan görüşmede nelerin konuşulduğu açıklandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak.
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- ÜNLÜ ŞARKICI NİCKİ MİNAJ, EMEKLİ OLDU!
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ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ HAMLE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak.
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VİDEO GALERİ
- 09:50 - ÜNLÜ ŞARKICI NİCKİ MİNAJ, EMEKLİ OLDU!
- 09:44 - AKP'DEN, DAVUTOĞLU'NA İHRAÇ TEBLİGATI!
- 09:38 - TOPKAPI SARAY'I, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANDI!
- 09:34 - 20 RAPÇİDEN PROTEST ŞARKI!
- 09:23 - ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ HAMLE!
- 15:16 - ERDOĞAN'DAN AVRUPA'YA REST!
- 15:10 - 12 DEV ADAM, GRUPTAN ÇIKAMADI!
- 15:01 - CHP'DEN BAHÇELİ'YE SERT GÖNDERME!
- 13:14 - TÜRKİYE, SON 16'YA KALMA HAKKINI YİTİRDİ!
- 12:39 - PUTİN'DEN TÜRKİYE'YE BİRLİKTELİK ÇAĞRISI!
- 12:33 - MURAT DALKILIÇ'IN ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU!
- 12:20 - ZEYNEP ALKAN, BİKİNİ POZUYLA BEĞENİ TOPLADI!
- 12:07 - SAYIŞTAY'DAN FUTBOL RANTINA ÖNLEM!
- 11:48 - ERDOĞAN'DAN PARTİDE DEĞİŞİM SİNYALİ!
- 11:36 - BİNALİ YILDIRIM, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLUYOR?
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