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ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ HAMLE!

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ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ HAMLE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlardan oluşan heyetin, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile yapılan görüşmede nelerin konuşulduğu açıklandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak. 

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