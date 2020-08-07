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FLAŞ HABERErdoğan’dan Dolar için flaş açıklama

Erdoğan’dan Dolar için flaş açıklama

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Erdoğan’dan Dolar için flaş açıklama
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Dünyadaki ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız Koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. İçerideki düşmanları söylemek istemiyorum. Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz. 

Türkiye, ekonomik olarak tırmanışta bunu görmek istemeyenler var.

Muharrem Bey’in de en tabii hakkıdır, eski bir siyasetçi olarak en doğal hakkı

Bahçeli’nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul çizgide davettir.

Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Bazı zamanda tırmanışlar, inişler... Beyrut'taki gelişmeler ortada, bunları aşmak suretiyle TL, dövizin yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Böyle dalgalanmalar olur. Düzelecek. 

Kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun kararlarına bağlı." 

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