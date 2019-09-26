ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den dönüşünde İstanbul'da depremle ilgili brifingin aldı. Ardından bir açıklama yapan Erdoğan, sekiz hafif yaralı olduğunu söyledi.

Erdoğan, İstanbul’da yaşanan depremde sekiz kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Erdoğan, onbinlerce ilan edilmiş acil toplanma alanı olduğunu söyledi. Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5.8 olarak ölçüldü. Şu an itibariyle 28 artçı deprem kaydedildi. Artçıların devamı mümkün.Bu zamanlarda açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanılmasın. Sosyal medyada bir kadın tweet atmış, ‘köprüleri kullanmayın, halatları kopmuş’ diye. Bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da AFAD’ın onbinlerce toplanma alanları söz konusu vardır. Bunlar AFAD’ın kendi sitesinden de yayınlanmaktadır."