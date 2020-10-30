Erdoğan'dan deprem mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.