Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.
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Erdoğan'dan deprem mesajı
Cumhurbaşkanından deprem ile ilgili açıklama geldi;
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FOTO GALERİ
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