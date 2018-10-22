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Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

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Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af tartışmalarına ilişkin olarak "50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. Af, ne affı? Biz asla. Adil bir iktidar olamazsınız, adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız" ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI OLAYI: SALI GÜNÜ KONUŞACAĞIM

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaştığımız şu günlerde Türkiye yeni bir dirilişin eşiğindedir. 16 yıldır ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Geleceğin altyapısını da kurduk. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme aşamasındayız.

Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler... Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. 15 kişi niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalı. Salı günü farklı bir şekilde anlatacağım. Detayına gireceğim. 

 

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