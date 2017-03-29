Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında konuşuyor... Erdoğan güzellik uzmanlarının sorunlarıyla ilgili birazdan Bakanlar Kurulu kararını onaylayacağını açıkladı. Sa

Program kapsamında güzellik uzmanlarını ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar.

Güzel bir Türkiye için evet dediğiniz için her birinize şükranlarımızı sunuyorum.Sizlerin de sorunlarınızın çözümü konusunda şüphesiz ki yapmak görevimizdir.



BAKANLAR KURULUNDA ONAYLAYACAĞIM"

Her alanda güzelliğin övüldüğü bir yerde insanlığın ihmal edilmesi düşünülebilir mi? Kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün sınırları çerçevesinde bu çalışmaların yürütülmesini çok isabetli buluyorum. Her esnafımız gibi sizlerin de sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün Bakanlar Kurulu'nda kararı onaylayacağım. Bu tabii bizim için bir görevdi ve bugün yerine gelmesi bizim içinde ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bu vesileyle Sağlık Bakanıma, İçişleri Bakanıma, Milletvekilimiz Öznur kardeşime, huzurunuzda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. STK olarak Sayın Abdülkadir bey kardeşime teşekkür ediyorum.

"SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

16 Nisan'dan sonra daha güzel bir Türkiye olacak. 14 yıl bu ülkede bizler sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu bugün bize saldıran Batı konuşuyordu. Başbakan olduğumda, 100 günlük bir program, 100 günde Türkiye tırmanmaya başladı. Adama sormazlar mı, on yıllar boyu bu ülkede bizi 3 bin 5 bin dolarlarda neden süründürdünüz diye sormazlar mı? Ah hanım kardeşlerim sizler bunu iyi bilirsiniz. Ben önce bir işçiydim ve babam memurdu. Fakat annemin hastaneye gideceği zaman sırada beklemesin diye numarasını almaya giderdim. Çocuğum... O kuyruklarda çektiğim çileyi bilirim. Hele hele birde SSK'lı olarak hastaneye gittiğim zaman Kasımpaşa'da oturuyordum. Okmeydanı SSK'ya giderdik. Hijyen şartları olmayan bir hastaneydi. Şu anda ana muhalefetin başındaki zat o zaman müdürdü. Bu tür hastanelerde yattık mı? Yattık ve o günün genel müdür olan zat şu ifadeyi kullanıyor: O günün şartları bugünden daha iyiydi diyor. Senin görevin ne, eğer o daha iyiyse sen daha iyisini yapacaksın. 3 bin 500 dolardan 11 bine götürdük.

30 büyük şehrimizde şehir hastaneleri açacağız. Şu anda hastanesi olmayan bir ilimiz yok.

DÜN 'HAYIR' ÇADIRINA GİRDİM

"Dün "hayır" cadırına girdim. Neden hayır diyorsunuz bana söyleyin. dedim. Çağdaş bir Türkiye istiyoruz dediler. neyiniz eksik dedim. Hiç bir cevap yok. "Sloganik konuşmayalım" dedim. "Niye adını Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz. Ayrımcısınız " dediler. "Yazık" dedim, "Yavuz Sultan Selim'i iyi tanıyamamışsınız." Biz bunu düşünmedik. Böyle bir sultanın ismini oraya vermekten daha doğal bir şey olabilir mi? Neyi neden, nasıl; bu soruyu kendimize sormazsak cevabı bu şekilde alıyoruz.

BATI YÖNETİCİLERİ BİZİ KISKANIYOR ÇÜNKÜ....

Kardeşlerim Allah aşkına samimi olarak soruyorum: Eğitimde geldiğimizde 75 üniversite vardı şimdi 181 üniversite var. 270 bin derslik yaptık. Ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Bütçemizin yarısını eğitime ayırdık. Şu anda hastanesi olmayan ilimiz yok, ilçelerde var, şimdi de şehir hastanelerine başladık. Şimdi önümüzde sürekli bu açılışlar devam edecek. 30 büyükşehirimizde ve bazı illerimizde bu şehir hastaneleri açacağız. Biz bu millete aşığız. Şimdi o meşhur çılgın projem için adım atıyoruz. Ulaşımda 70 senelik cumhuriyet döneminde 6 bin 100 km bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 yılda 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 25 tane havalimanımız vardı. Şimdi sayı 59 oldu. Her zaman Başbakanımız da söylüyor, hava yolu halkın yolu oldu. Dünyanın bir numaralı havalimanı İstanbul'a yapıyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitiyoruz. 2023 yılda 150 ila 200 milyona çıkacak bir kapasite. Niye bizi Batı'nın yöneticileri kıskanıyor. İşte bu yüzden. İşte Türkler çıldırdı diyorlar. Bunları başaracağız, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

16 Nisan'a, husumetin ve taasubun kör ettiği gözlerle değil, akıl gözüyle bakan herkes gerçeği görecektir.

14 YILDIR HANGİNİZE MÜDAHALE EDİLDİ?

Ne diyorlar bu Ak Parti bizim yaşam koşullarımıza müdahale ediyor. Kardeşlerim hanginize müdahale edildi. 14 senede böyle bir müdahale söz konusu mu? Ama bazıları için yalan adeta makine! Yalan, iftira her şey bunlarda var. Ama biz daha güzel bir Türkiye'yi göreceğiz. Eskiden Cumhurbaşkanlığı makamına muhtarları almazlardı ki.. Şu ana kadar 16 bin tane muhtar geldi buraya. Ana muhalefetin başındaki zat benim BM'deki konuşmam için adeta muhtarlara konuşuyor gibi konuştu diyor. Ama şimdi kendisi de muhtarlarla konuşmaya alıştı. Her hafta muhtarları ağırlarım, onların sorunlarını bakanım alır, ondan sonra ben konuşurum, ondan sonra yemek yeriz, fotoğraf çektiririz, hediyemizi verir, uğurlarız.

300 BİNİN ÜZERİNDE UZMAN VAR 16 NİSAN'DAN SONRA DA TOPLANTILARA DEVAM EDECEĞİZ

Yolumun üzerinde bir kuaför salonu var. Ne zaman geçsem hemen sokağa çıkıyorlar. İşte bu bir sevda meselesi aşk meselesi. İnanıyorum ki herbiriniz aynı noktadasınız.

300 binin üzerinde güzellik uzmanı var hepsi olamaz belki ama sembolik olarak 16 Nisan'dan sonra da ağırlamaya devam edeceğiz.

TERÖRÜN BELİNİ KIRIYORUZ

"Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz, inlerine girdik. Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde şu anda inlerine girdik. Sadece içeride değil, Suriye'de de Cerablus, Rai, Dabık, Bab, bütün buralarda DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz." "Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek, hiç bunun lamı cimi yok." Bölgemizdeki sorunların çözümünde daha iyi bir Türkiye olacak.

ENERJİDE ÖNEMLİ ADIM ATILDI

Enerji'de bugün önemli bir adım atıldı. Şu anda Doğalgazın ulaşmadığı il kalmadı. 81 ilin tamamamına bugün ulaşıldı.

Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak, modern olmak nedir bunu bilmiyorlar. Lafla değil icraatla oluyor bu. 14 yılda, hayata geçirdiğimiz bütün projelerde adeta bize çelme atanlar, burnumuzdan getirenler şimdi bize 14 yılı örnek gösteriyor. İyi de bu çalışmalar önümüze çıkardıkları tüm engellere rağmen yapılmıştır. Biz neyi başardıysak bunlara rağmen başardık.

KİM HAYIR DİYOR BAKIYORUM...

"Şu anda 'hayır' diyene bakıyorum, kim hayır diyor? İmralı'daki terör örgütünün başı diyor. Kim diyor? Kandil'de şu anda terörist başları diyor. Ama şu anda anamuhalefetin başı onlarla beraber hareket ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Güzel bir sözümüz var bizim biliyorsunuz, kişi sevdikleriyle beraberdir."

BİZ BURALARA BUNLARLA GELMEDİK

"İsviçre'nin parlamento binası önünde dev bir poster asacaklar, silahı şakağa dayayacak ve orada polisin nezaretinde, terör örgütleri yürüyüşünü yapacak ve İsviçre yönetiminin herhangi bir sesi çıkmayacak. Hiç önemli değil. Biz, buralara milletimizle geldik, milletimizle yürüyoruz. Biz, bunlarla gelmedik."