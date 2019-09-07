ERDOĞAN'DAN BEŞİR ATALAY'A SERT SÖZLER!

Cuhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" ifadelerini kullandı.

SonDakika.com'un haberine göre; Son dönemlerde yeni parti kuracağı konuşulan isimlerle ilgili sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili ilginç sözler sarf etti.

"BU SAATTEN SONRA NE DEMEYE GELİYORSUN?"

Abdullah Gül ve Ali Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay'ın kendisinden randevu istediğini vurgulayan Erdoğan, "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani" ifadelerini kullandı.