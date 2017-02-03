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Erdoğan'dan Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-15 Şubat tarihleri arasında sırasıyla Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan
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