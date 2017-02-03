  • BIST 87.649
  • Altın 145,492
  • Dolar 3,7344
  • Euro 4,0096
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Erdoğan'dan Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret

»
Erdoğan'dan Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-15 Şubat tarihleri arasında sırasıyla Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ancak IŞİD yapabilirdi!03 Şubat 2017 Cuma 12:34
  • Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı03 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Kaçak Göçmenleri Türk Sınırına Bıraktı03 Şubat 2017 Cuma 12:29
  • Galatasaray'dan Nilhan Osmanoğlu'na Cevap: Ada Bizim Tapulu Malımızdır03 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Doğum Yeri Hanesine 'Yok' Yazdı, Şimdi Tedavi Olamıyor03 Şubat 2017 Cuma 12:15
  • Güneydoğulu Aşiretler, Referandumda 'Evet' Diyecek03 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Hükümetin ÖTV Kararından Sonra Fiyatlar Ne Kadar Düşecek?03 Şubat 2017 Cuma 12:12
  • Kılıçdaroğlu, Fatura Krizi Yaratan Türkmen'in Divan'dan İstifasını İstedi03 Şubat 2017 Cuma 12:11
  • 30 Yıl Çalıştıktan Sonra Emekli Olanlara Ödenecek İkramiye İçin Başvurular Başladı03 Şubat 2017 Cuma 11:46
  • İstanbul'da Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz03 Şubat 2017 Cuma 11:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim