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Erdoğan'dan anket yorumu: Rakamlara girmeyelim

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Erdoğan'dan anket yorumu: Rakamlara girmeyelim
Erdoğan, anketlerde genel itibarıyla tırmanış söz konusu olduğunu söylerken "Rakamlara girmeyelim" dedi.

"Genel itibarıyla hep tırmanış söz konusu"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referanduma günler kala anketlerle ilgili konuştu. 
Kanal 7'de canlı yayın konuğu olan Erdoğan, sunucunun anketlerle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:
"Rakamlara girmeyelim. Genel itibariyle hep tırmanış söz konusu. Son 10 gün anketin adeta finish. Artık finishe gidiyoruz."
Yıldırım: Rakam açıklamak saygısızlıktır
Başbakan Binali Yıldırım, referandum için yapılan anketlerin açıklanmasına da tepki göstererek "59 milyon oy kullanacak insan var. Getirdiğimiz şeyi doğru anlatmakla mükellefim. Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır. O bir dayatmadır, yönlendirmedir. Bu da vatandaşa karşı hadsizliktir" diye konuşmuştu.

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