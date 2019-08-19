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ERDOĞAN'DAN AKP'YE TALİMAT!

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ERDOĞAN'DAN AKP'YE TALİMAT!
Dünya genelinde en fazla üyeye sahip partiler arasında yer alan AK Parti, 18’inci yaşında da üye sayısını artırarak yeni rekorlar kırmayı hedefliyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; AK Parti, bir yandan 18’inci yaş gününü 23 Ağustos’ta kutlamaya hazırlanırken; diğer taraftan da yeni rekorlar kırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Türk siyaset tarihine en fazla üyeye sahip parti olarak geçen AK Parti’nin üye sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı. Her geçen gün bu sayıyı artıran AK Parti’de, 18. yıl hedefi 11 milyon üye olarak belirlendi. AK Parti’nin 18’inci yıl hedefleri arasında üye sayısının artırılmasının yanı sıra var olan üyelerin daha aktif hale getirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anlamda teşkilata, üyelerle daha yakın temas kurulması talimatı verdi. Bu kapsamda partinin temelini oluşturan sandık temsilcileri, belde, köy, mahalle teşkilatları ile il, ilçe yönetimleri ve Genel Merkez arasındaki uyumun artırılması için harekete geçirilecek. Bunun için eğitim faaliyetleri artırırken; istişare mekanizmaları da daha fazla etkinleştirilecek.

 

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