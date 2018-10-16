Erdoğan'dan af konusunda kaçamak cevaplar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde konuştu.

umhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimizle birlikte bu darbe girişimlerini başarısızlığa uğrattık. Terör örgünün adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Bitmedi, daha var. Bunlar virüs ama temizleyeceğiz

Yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi, davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Milletimizin bu önemli kuruma olan güveni artıyor

Yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur.

Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım.

Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

AF AÇIKLAMASI

Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor.

Uluslararası alanda çok büyük adaletsizliklerle karşılaşıyoruz. 2004’ten beri bize verilen hiçbir sözün tutulmadığını görüyoruz. Çifte standardın ne AB hukukunda ne de vicdanları yeri olmadığı çok açıktır. Benzer adaletsizliği Suriye konusunda yaşadık. Türkiye’ye yönelik adaletsiz yaklaşım sergileyen daha başla ülkeler de var. Dünyadaki en üst uluslararası dayanışma kuruluşu olan BM’de defalarca dünya beşten büyüktür diyerek insanlığın vicdanının sesi olduk. Suriye krizinin tüm insani yükünü Türkiye’nin üzerine yıkanlar burada da adaletsizlik örneği sergiliyorlar.

Biz kendimizle birlikte mazlumların ve mağdurların sesi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz

Milletimizin yaptığı fedakarlığın farkındayız. İnşallah bunların hiçbiri boşa gitmeyecek

Türkiye bu süreçten alnının akıyla çıkacak.