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Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Tehdit diline prim vermeyiz

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Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Tehdit diline prim vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Rahip Brunson üzerinden gerilen ilişkilerle ilgili soru üzerine, "Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

"Her şeyi bildiride söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz.

Temenni ederim ki, şu anda Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

HAKKARİ'DEKİ HAİN TERÖR EYLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya (26) ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Sivas'ta cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katılacağını da söyledi.

 

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