ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.
Türkiye bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız.
"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI GÖĞÜSLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını göğüslenmesi artık mümkün değildir. Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyelilerin geri dönüşüne en büyük engel YPG gibi terör örgütleridir. Bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.
"50 BİN TIR'LA MÜHİMMAT GÖNDERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; gelin güvenli bölgeyi kuralım. Bunu o dönemde gerçekleştiremedim. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Hala bu güvenli bölğe olayına olumlu yaklaştığını da ifade etti. Vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bu halledince terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı aşmış olacağız. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Bu terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
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ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!
Sacitaslan.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.
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- 12:59 - İSKİ'NİN BAŞINA YENİ İSİM!
- 12:51 - ÜNLÜLERE GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI!
- 12:44 - SÜLEYMAN TURAN, HAYATINI KAYBETTİ!
- 12:35 - MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE REST!
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- 12:11 - JENNİFER LOPEZ, HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNCE PROTESTO EDİLDİ!
- 12:01 - ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!
- 11:52 - TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!
- 11:42 - ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
- 11:27 - YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!
- 11:17 - BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?
- 11:10 - BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN, BÜLENT ARINÇ'A SERT ÇIKIŞ!
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