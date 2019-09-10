  • BIST 101.217
  • Altın 277,116
  • Dolar 5,7690
  • Euro 6,3670
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!

»
ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum. 
Türkiye bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız. 
"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI GÖĞÜSLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını göğüslenmesi artık mümkün değildir. Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyelilerin geri dönüşüne en büyük engel YPG gibi terör örgütleridir. Bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.
"50 BİN TIR'LA MÜHİMMAT GÖNDERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; gelin güvenli bölgeyi kuralım. Bunu o dönemde gerçekleştiremedim. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Hala bu güvenli bölğe olayına olumlu yaklaştığını da ifade etti. Vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bu halledince terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı aşmış olacağız. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Bu terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE REST!10 Eylül 2019 Salı 12:35
  • BABACAN, İMAMOĞLU HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!10 Eylül 2019 Salı 12:20
  • JENNİFER LOPEZ, HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNCE PROTESTO EDİLDİ!10 Eylül 2019 Salı 12:11
  • ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!10 Eylül 2019 Salı 12:01
  • TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!10 Eylül 2019 Salı 11:52
  • ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!10 Eylül 2019 Salı 11:42
  • YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!10 Eylül 2019 Salı 11:27
  • BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?10 Eylül 2019 Salı 11:17
  • BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN, BÜLENT ARINÇ'A SERT ÇIKIŞ!10 Eylül 2019 Salı 11:10
  • AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!10 Eylül 2019 Salı 11:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim