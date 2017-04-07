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Erdoğan'dan ABD'nin Suriye operasyonu için son dakika açıklaması

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Erdoğan'dan ABD'nin Suriye operasyonu için son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Suriye rejiminin orada yaptığı katliamı gördünüz değil mi? O biçare yavruların görüntülerini seyretmeye yüreğimiz dayanmıyor. Bugün imkan bulursam kimyasal silah saldırısında yaralananları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimi sunacağım. Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendini huzurlu hissetmeye hakkı yoktur. Yaşananların ardından herkes bulunduğu yeri gözden geçirmeli. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını DEAŞ ile mücadelenin arkasına saklamamalıdır. Unutulmamalıdır ki Suriye’de, aynı şekilde Irak’ta katledilen her masumla birlikte insanlığın ortak vicdanı da ölüyor.

OLUMLU BULUYORUZ AMA YETERLİ GÖRMÜYORUM

Son dönemde ABD’nin bu konuda olumlu açıklamaları ve girişimleri olmuştu. Biz de destek vereceğimizi ilan etmiştik. Bu gece ABD savaş gemilerinden İdlib’e yönelik saldırının düzenlendiği üsse bir saldırı düzenlendi. Suriye’nin hava üssü vuruldu. Suriye’nin işlediği savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu burada ilan etmek istiyorum.

Yeterli mi, ben bunu yeterli görmüyorum. Bunu takip etmek zorundayız. Artık mazlum Suriye halkını korumak için her alanda adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Bize göre son gelişmeler Türkiye’nin Suriye’de terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturma görüşünün haklılığını ortaya koymuştur.

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