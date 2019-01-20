Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor



Kişisel hesaplarını partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi davasının emrinde değildir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini yüceltecek, zafere taşıyacağız.

Bu yıl 19 Mayıs’ı farklı kutlayacağız

Bu yıl Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. Yılı… Gazi istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır.

Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız.

19 Mayıs'tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz.