ERDOĞAN'A SUİKAST TİMİNE MÜHİMMAT VEREN ASKER YAKALANDI!

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan eski astsubay A.Ö. Eskişehir'de yakalandı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 Nolu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelinin Eskişehir'de olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İzmir'e getirilecek.