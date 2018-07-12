Erdoğan'a hakaret etti hapis cezası yedi

Sanatçı Zuhal Olcay, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin Olcay'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmasıyla birlikte, ünlü sanatçıya yönelik 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasında karar kesinleşti.

Türkiye'nin herhangi bir ilinde açık cezaevine girme hakkı bulunan Zuhal Olcay'ın, cezaevine girer girmez Cezaevi İnfaz Kurumu İdare Kurulu'na başvurarak Denetimli Serbestlik'ten yararlanmak istediğini belirtmesi gerekiyor.

Başvurunun ardından Cezaevi İdare Kurulu bir rapor hazırlayarak İnfaz Hakimliği'ne yollayacak, İnfaz Hâkimliği de hükümlünün başvurusunu yerinde bulması durumunda tahliyesine karar verecek.

Olcay'ın Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanmak için başvuruda yapması için cezaevine girmesi gerekecek. Başvuru aynı gün sonuçlanabileceği gibi, cevaplanması 1-2 gün de sürebilir. Denetimli Serbestlik Yasası gereği, Temmuz 2016 tarihinden sonra ceza alan hükümlüler cezalarının kalan son 1 yılını tahliye edilerek geçirebiliyorlar.

Ne olmuştu?

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hâkimi, Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştti. Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmemişti.

Olcay, Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen bugünkü duruşmada Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.