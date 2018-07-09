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Erdoğan'a flaş çağrı!

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Erdoğan'a flaş çağrı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ’da 24 kişinin can verdiği kaza sonrası milli yas ilan edilmesini ve bu akşam yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı töreninin iptal edilmesini istedi.

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye bir kez daha acıya boğuldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 312 vatandaşımızın da yaralandığı kaza ile ilgili olarak önceliğimiz elbette cenazelerimiz ve yaralılarımız.

Hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Ancak bu önceliğimiz, yaşadığımız acının sorumlu ve sorumluluklarını konuşmamıza engel değil.  Çünkü o raylar halen binlerce vatandaşımızın can güvenliği ile doğrudan ilgili.

Daha önce de elim kazalara sahne olan demiryollarımızla ilgili olarak sorumluluk üstlenmeyip, gerekli bedelleri ödetmeyen anlayışı, bu kez 24 canımız üzerinden konuşuyoruz.

Bir ülkede, dünyanın en güvenli ulaşım ağı olarak kabul edilen demiryollarının altındaki toprak çekilebiliyorsa, ortada ciddi sorumluluklar var demektir.Her tür faaliyete rant penceresinden bakan bir anlayışın idaresinde, ülkenin altındaki toprağın çekilmediğine şükretmek lazım.

Cenazelerimizi kaldıralım, yaralılarımızdan güzel haberler alalım, ilk iş, siyasi ve  bürokrat, bu olayın sorumlularının yakasına yapışacağım. Demiryollarındaki kontrollerin kim tarafından ve nasıl yapıldığı, bakım ve onarım ihalesinin neden iptal edildiği, henüz 2 aylık bir hattın nasıl böylesine basit bir sorunla 24 cana mal olduğu sorularının peşinde olacağım.

İlkyardım hizmetlerinden daha hızlı ilan edilen ‘Yayın Yasağı', bu sorumluluğu yerine getirmemize engel değildir. Ayrıca, Suud Kralı'ının vefatıyla ‘Milli yas' ilan eden iktidarın, bunca kaybımızın ardından, neden yas ilan etmediğini merak ediyorum.

Beraberinde, sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bugün Saray'da yapılacak olan törenin, milletimizin yaşadığı acıya saygı gösterilerek ertelenmesini talep ediyorum. Sorumluları, vakit kaybetmeden, ülkemizdeki tüm “demir ağları” kontrol etmeye, gerekli bakım ve onarım işlemlerini hızla yapmaya çağırıyorum.”

 

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